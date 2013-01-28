Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 20Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 20: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 20
Otto plant eine Garteneinweihungsparty nur für sich und seine von ihm angebetete Sonja. Die letzten Tage hatte er ja gehörig geschuftet und nun ist alles fertig: das Whirlpool zum selber blasen, der pinkfarbene Holzkohlengrill und eine Holzterrasse für abendliche Diners. Und Otto kauft Schmankerln am Wiener Naschmarkt ein. Diese sollen aber keineswegs das Highlight des Abends werden sondern vielmehr Ottos Strip. Aus einer Polizeiuniform will sich der Gemeindebausänger bis auf die nackte Haut ausziehen. Sonja wird Augen machen. Herr Doser treibt mit Silvia im Park Sport und checkt wieder einmal ihre Selbstverteidigungskenntnisse ab. Immer dasselbe..., heute aber nicht, denn Herr Doser erwartet noch einen wichtigen Besuch von einem Staubsaugervertreter. Der auf penibelste Reinlichkeit stehende Gerhard will seinem alten Wohnzimmerboden nämlich noch eine letzte Chance geben und einmal so richtig putzen. Und in einem Gemeindebau im 16. Wiener Bezirk lebt Günther, der mit seiner Dorli heute Hochzeitstag feiert. Dafür will er sie mit einem romantischen Bad überraschen. Während die Wanne sich langsam aber stetig füllt, schleicht sich Günther noch schnell aus dem Haus, um seiner Liebsten Blumen und noch andere kleine Geschenke zu besorgen. Derweil schläft Dorli immer noch tief und fest und auch der lärmende Wasserhahn stört sie dabei nicht...
