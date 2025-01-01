Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Es scheint so, als würden im Gemeindebau die Frühlingsgefühle erwachen: Maxls und Erhards Freundin Ramona hat ein Date mit einem jungen Mann. Die beiden Burschen packt die Eifersucht und sie beschließen Ramona dabei zu beschatten. In einem piekfeinen Innenstadtlokal beobachten die zwei heimlich Ramonas Liebesgespräch. Allerdings wissen sie sich gar nicht zu benehmen und so fliegt ihre Deckung auf. Eine äußerst peinliche Situation entsteht! Auch Otto, Sänger und Entertainer, hat ein Date mit einer Unbekannten in einer dem Anlass eher nicht entsprechenden Bowlinghalle. Sehr romantisch ist auch das Geschenk, das er sich überlegt: ein riesiger Lollipop. Dementsprechend ist auch die Reaktion der Dame. Sie will sich nicht von Otto befingern lassen und bietet ihm "Freundschaft" an... Und Herr Doser hat die Zeit der Dates offenbar schon hinter sich. Bei ihm geht es um andere Werte, wie Selbstverteidigung. Unter dem Motto, wie verprügle ich eine Frau, zeigt Herr Doser jedoch etwas zu viel Einsatz und er wird prompt aus dem Training hinausgeschmissen.
