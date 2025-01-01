Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 15Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 15: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 15
Otto ist auf Sponsorensuche für sein Gemeindebau-Musical. Dafür grast er alle möglichen Geschäfte ab um Geld für seine Show aufzustellen. Zu blöd ist ihm dabei nichts. Vielleicht mit ein Grund, warum er dabei eigentlich kaum etwas erreicht. Ergebnis: Make-up und eine Stoffpuppe. Otto muss sich dringend etwas überlegen. Ein anderer Otto – Otto der Gewichtige – ist Trainer einer Gemeindebau-Gewichthebermannschaft. Otto ist streng und hat kein Verständnis für Müdigkeit bei seinen Sportlern, denn schließlich steht ein Wettkampf auf dem Terminkalender und den will Otto – der Gewichtige – gewinnen. Maxl und Erhard haben den Computerkurs zwar besucht, fliegen aber nach nur wenigen Minuten wegen schlechten Benehmens raus. Damit ist die Ausbildung nicht bestanden und die beiden müssen ungewohnt freizügig durch Simmering laufen. Dass sie das auch tun, darauf schaut Ramona, die sich vor Lachen kaum halten kann.
