Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 24Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 24: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 24
Maxl und Erhard müssen sich ihren heutigen Rausch verdienen. Ramona sponsert Preisgeld für ein Bobbycar-Rennen. Den versprochenen Alkohol dürfen die zwei schon mal angreifen und gut durchschütteln, trinken dürfen sie ihn aber noch nicht. Beim Kauf der "Rennautos" hat so jeder seine Vorlieben. Beim Zusammenbauen der Plastikrutschautos überlegen sich die Rennfahrer schon ihre Strategien. Nur Maxl tut sich etwas schwer, so ganz nüchtern... Mit seinen Talenten als Security hat Herr Doser einen Job als Türsteher in einem Club bekommen. Jetzt kann Gerhard zeigen, was er kann, auch wenn nicht viel los ist. Etwas irritiert ist Gerhard aber über seine ansehnliche Arbeitgeberin. Das steigert das Testosteron und Herr Doser steht seinen Mann – vor der Tür. Und Stefan will heute seinen Sinn für Romantik bei dem von Hans geplanten Heiratsantrag beweisen. Doch die angebetete Heidi ist schlecht gelaunt. Noch dazu soll alles in einem Ruderboot auf der alten Donau passieren und Stefan ist noch nie in seinem Leben gerudert...
