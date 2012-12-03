Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 14Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 14: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 14
Maxl und Erhard löschen mal wieder ihren ungeheuren Durst – wie eigentlich in jeder Episode. Aber diesmal soll alles anders werden. Ab jetzt wollen sie gescheiter sein. Deshalb hat Erhard die beiden zu einem Computer-Kurs angemeldet. Doch schon am Weg zur Volkshochschule werden die beiden ihrem Vorsatz erneut untreu und kehren in ein kleines Wirtshaus ein. Dabei steht viel auf dem Spiel: Wenn sie den Kurs nämlich nicht schaffen, dann haben sie Ramona versprochen, nackt durch die Stadt zu laufen. Herr Doser wird von Freundin Silvia zu einem Tanzkurs überredet. Darauf hat Gerhard aber gar keine Lust – und was soll eigentlich getanzt werden? "Zumba", lautet die Antwort und Gerhard weiß eigentlich nicht, was ihn erwartet. Die feschen Damen im Tanzkurs spornen Herrn Doser aber zu sportlichen Höchstleistungen an. Hans´ Schwester Heidi schuldet ihrem Bruder 5 Euro. Die will er aber nicht in bar sondern sich auf der Kart-Rennstrecke ausfahren. Und zwar im Stil von einem Mario-Kart-Race. Dabei wird mit Fake-Schildkröten geschossen und auf "Teufel komm raus" gefahren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick