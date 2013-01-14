Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 18Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 18: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 18
Maxl und seine Parteikollegen Erhard und Ramona sammeln Unterschriften in Simmering zur Unterstützung ihrer Partei. Dabei finden sie wahrlich den einen oder anderen willigen Bürger, aber sie scheitern am nichtvorhandenen Kugelschreiber. Mit wenig Unterschriften aber dafür starker verbaler Unterstützung geht es zu einem Termin bei der Bezirksvorsteherin Renate Angerer. Die erklärt den Herrschaften dann aber, wo der Hammer hängt. Otto castet nach wie vor für sein Gemeindebau-Musical. Ein Sänger präsentiert sich, seine Amy Winehouse-Stimme und seinen Bühnenpartner: einen handelsüblichen Besen. Otto und Andy sind verwirrt und überlegen, wie sie den Herrn trotzdem einbauen können. Und Otto, der Gewichtige, fährt mit seiner Stemmermannschaft zu einem Wettkampf. Die Teammitglieder sind nicht gerade fit, dennoch hofft Otto, der Gewichtige, auf ein Wunder. Aber es kommt alles anders und der Trainer kann gerade noch ein sportliches Desaster verhindern...
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