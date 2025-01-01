Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 17Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 17: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 17
Maxl hat große Pläne für seine Zukunft und die seines Grätzls und will endlich Verantwortung vor allem für Sauberkeit übernehmen. Deshalb plant er mit Erhard und Ramona eine Partei zu gründen. Was sich so leicht anhört stellt sich als äußerst schwierig heraus – denn keiner von den Dreien hat eine Ahnung, was dabei wichtig ist. Otto castet für sein Gemeindebau-Musical. Das lassen sich viele ausnehmende Talente der Stadt nicht entgehen und präsentieren sich dem Meister. Darunter Sänger und Tänzer und ein Stimmenimitator, der vieles kann nur nicht Stimmen imitieren... Hans Hornik, ein ehemaliger Schiffskoch, vergnügt sich beim Shoppen während seine Frau das Mittagessen für ihn vorbereitet. Aber die soll nicht leer ausgehen und Hans besorgt eine kleine Aufmerksamkeit für sie in einem Sexshop. Bevor das neue Spielzeug ausprobiert wird, wird aber gegessen.
Weitere Folgen in Staffel 3
