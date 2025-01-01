Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 11: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 11
Herr Doser hat sich in der letzten Zeit öfters über Einbrüche in seinem Gartenschuppen ärgern müssen. Nun soll eine "Nightwatch"-Verbrecherkamera Klarheit darüber schaffen, wer die Missetäter sind. Ob das Ding auch wirklich funktioniert, möchte Herr Doser mit seiner Freundin Silvia gerne testen. In tiefer Nacht verkleiden sich die beiden als Gangster, mit Strumpf über dem Kopf und Taschenlampe in der Hand und so testen sie das neue Gerät. Als Herr Doser aber darauf besteht, dass Silvia wirklich den Schuppen aufbrechen soll, wird es ihr zu bunt. Die Superfamilie macht ein feines Picknick im Prater mit Selbstbackkuchen und Bier. Letzteres braucht man ganz dringend, sonst bekommt man den Schokokuchen nicht runter. Und Otto will endlich mit seinem Gemeindebau-Song durchstarten und sucht nach der perfekten Vermarktung. Damit das Lied möglichst viele Menschen bewundern können, produziert er auf eigene Faust ein Musikvideo in Kostüm und Hut. Warum er dafür ausgerechnet als "Pirat" im Gemeindebauhof herumtanzt bleibt ein Rätsel. Als wäre dies noch nicht Sensation genug, schnappt Otto sich ein Cabrio eines Freundes und fährt mit offenem Verdeck durch eine Waschstraße – alles nur für die Show. Zum Abschluss noch eine schöne Meldung. Andy Berghofer konnte seine ersten Erfolge als Schuldnerberater erzielen. Die in äußerster Geldnot lebende Monika wurde in den letzten Wochen von ihm und seinem Chef betreut und darf sich nun über den Nachlass zahlreicher Zahlungsforderungen freuen. Da sieht man: neben Zank, lauten Sprüchen und Liebesleid gibt es im Gemeindebau auch solche schönen Geschichten wie im Märchen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick