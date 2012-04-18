Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 8: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 8
Herr Doser, waschechter Wiener und stolzer Gemeindebaubewohner, ist der deutschen Sprache zwar mächtig, dennoch macht sich in seinen Augen ein zusätzlicher Deutschkurs durchaus bezahlt. Also, Heft und Duden eingepackt und ab in die Schule. Gerhard möchte aber nicht nur seine Grammatik und Rechtschreibung wieder in den Griff bekommen, er möchte dieses Wissen auch gerne an seine Nachbarn weitergeben. Als Herr Doser aber am Wort "Schokolade" scheitert, gerät dieser Plan ordentlich ins Wanken. Und ein Wiedersehen mit Micha und Ernst vom Gemeindebauradio. Ernstl wurde in den vergangenen Wochen und Monaten zum Moderator ausgebildet. Heute macht er seine erste eigene Sendung beim Gemeindebau-Radiosender "Weißer Adler". Und Jenny und Melly, zwei blutjunge Mädchen aus Simmering, bewohnen alleine eine Gemeindebauwohnung. Teenagertraum in Ehren, wenn da nicht der lästige Haushalt wäre. In der Dusche türmen sich nämlich dreckige Reindl´n und schmutziges Geschirr bis unter die Decke - da hilft auch der Hausfreund nichts.
