Folge 23: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 23
Ramona stellt eine neue Fußballmannschaft auf. Mit von der Partie sind natürlich auch Erhard und Maxl, die wieder einmal viel zu spät zur Vorbesprechung eintrudeln. Als endlich alle da sind, kann es los gehen, doch da zeigen sich erste Verständlichkeitsmängel, denn Ramona dürfte noch nicht einmal wissen, in welche Richtung und auf welches Tor die einzelnen Mannschaften spielen. Herr Doser macht sich hübsch, denn Hygiene wird bei ihm ganz groß geschrieben. Aber nicht nur macht ihm die Körperpflege große Freude und zaubert ein Pfeifen auf seine Lippen, heute will Gerhard auch noch richtig Geld ausgeben und das für einen Elektroscooter. Damit will er nicht nur Frauen sondern auch Hündin Meiranda beeindrucken. Die wird in Zukunft nämlich Gassi "gefahren". Und Hans trifft sich mit Stefan, dem Freund seiner Schwester. Der hat nämlich etwas vor. Ganz vorsichtig fragt er bei Hans an, ob er seine Schwester heiraten darf. Und wenn ja, ob Hans ihm vielleicht bei einem romantischen Antrag behilflich sein könnte. Das lässt sich Hans nicht zweimal sagen und heckt mit Stefan einen hübschen Plan aus.
