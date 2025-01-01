Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 16Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 16: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 16
Herr Doser zeigt sich wieder einmal als Held der Nachbarschaftshilfe und geht dafür auf Tauchgang. Eine Dame hat ihr Handy in einem Gulli genau vor Gerhards Gemeindebau "versenkt" und Herr Doser verspricht Hilfe. Das ist aber gar nicht so einfach, denn der Kanaldeckel scheint zugeschweißt zu sein, so schwer ist er. Und wenn der einmal offen ist, stellt sich immer noch die Frage: wie kommt Gerhard dort runter? Otto arbeitet auf Hochtouren an seinem Gemeindebaumusical. Sponsoren hat er noch keine, aber damit kann sich Herr Edelhauser jetzt nicht aufhalten. Es ginge auch super voran, aber Otto hat einen Klotz am Bein, denn Andy, sein Sängerfreund ist nicht so auf Zack, wie sich das Otto vorstellt und dem Gemeindebausänger keine große Hilfe. Wolfgang Ullrich feiert Geburtstag und bekommt von seiner Ingrid einen Herzenswunsch erfüllt – eine Vespa. Damit fühlt sich Wolfgang wie der King of the Road – Ingrid hat aber keine Lust auf einen "Ride"...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick