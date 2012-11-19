Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 12
Otto ist wieder Single. Damen sucht der Gemeindebau-Sänger im Internet und hat auch schon eine Hübsche im Auge: Sonja. Bis er sich aber wieder um seine Beziehung kümmern kann, widmet sich Otto voll und ganz seinem Gemeindebau-Musical. Das soll nämlich eines Tages wirklich auf die Bühne kommen und Otto hat alle Hände voll zu tun, sich eine passende Geschichte dafür zu überlegen. Maxl und Erhard führen einen Dienst für Ramona aus. Die beiden sollen alkoholischen Nachschub für ihr Lokal einkaufen. Super, denn mit Alkohol kennen sich die beiden aus, mit Stückzahlen allerdings eher weniger. Und was die beiden ohnehin viel lieber machen, ist Alkohol vernichten. Und das machen die beiden auch mit Ramonas Lieferung. Herr Doser – der begnadete Privatdetektiv - ist nach wie vor auf Verbrecherjagd. Der Gemeindebau-Spion hat sich kürzlich neues Equipment zugelegt. Ein elektronischer Bell-Apparat soll Einbrecher aus Herrn Dosers Schrebergarten verjagen. Aber es geht auch ohne Strom. Herr Doser baut eine ernstzunehmende Stolperfalle. Kreativ und nahezu gemeingefährlich. Wer allerdings wirklich in diese Falle tappt ist selber schuld.
