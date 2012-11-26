Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 13Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 13: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 13
In Ramonas neuem Beisl herrscht Personalmangel. Nachdem sie sich nicht mehr nur auf ihren Mitarbeiter Erhard verlassen will, empfängt Ramona Bewerber für eine Kellnerstelle. Kommen tut lediglich ein Stammgast und der ist eigentlich vollkommen ungeeignet. Nachdem Ramona nicht weiß, was sie mit dem Bewerber machen soll, stellt ihm Maxl schwierige Rechenaufgaben und checkt ihn ab. Hans und seine Freundin Jacqueline fühlen sich wohl auf Balkonien. Sie wollen gerne Erdäpfel anpflanzen. Aber wirklich Erfahrungen mit einem Garten haben die beiden nicht. Und dann ist da noch die Nachbarin, die nicht nur gegen ihren Gemüsegarten, sondern auch gegen Hans und Jacqueline einen gewissen Groll hegt. Otto ist wieder unter der Haube – quasi. Auch wenn die nicht wirklich etwas von Ottos Kunst versteht, so ist Otto doch über beide Ohren verliebt. Und das möchte er gerne in einer Mutprobe für Sonja beweisen: In schwindelerregender Höhe will er heute aus einem Flugzeug springen – mit Fallschirm, selbstverständlich.
