Folge 3: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 3
Herr Doser arbeitet in seiner Wohnung. Hin und wieder und an ganz unterschiedlichen Stellen knarrt dort nämlich der gute alte Boden. Deshalb bohrt Gerhard Doser den Laminatboden kurzerhand an und spritzt PU-Schaum in die Hohlräume unterhalb. Das hilft angeblich und ist zudem eine lustige Arbeit für den Self-Man. Was allerdings das Laub in seinem Schrebergarten betrifft, da holt sich der Gemeindebau-Mann lieber Freunde, die diese Arbeit erledigen, während er genüsslich Bier trinkt und anschafft. Und Ottos Haussegen hängt schief, das Zusammenleben mit Renate funktioniert für keinen der beiden richtig gut. Otto versucht charmant zu bleiben, singt Renate Lieder vor und beschließt – ganz im Geheimen ihr einen Heiratsantrag zu machen. Und zwar nicht irgendeinen, nein, Otto will die erhebenden Worte auf der Bühne der Staatsoper aussprechen. Wie Renate darauf reagiert, kann er sich noch nicht vorstellen, die Gute weiß nämlich noch gar nichts von ihrem Glück. Und Renate aus Graz kommt auf Besuch nach Wien, um Andy Berghofer, in den sie sich über's Fernsehen verknallt hat, kennenzulernen. So ganz glatt läuft das Date aber nicht und schon bald ist klar, dass die beiden ganz und gar nicht zueinander passen. Renate findet dafür auch sehr direkte Worte...
