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ZIB Magazin Kino: Sensation "Obsession" & Hype um "Off Campus"

ORF1Staffel 1Folge 108vom 21.06.2026
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Folge 108: ZIB Magazin Kino: Sensation "Obsession" & Hype um "Off Campus"

6 Min.Folge vom 21.06.2026

"Obsession" von Regisseur Curry Barker ist die Überraschungssensation des Kinojahres. Mit einem Budget von nur 70.000 Dollar hat der Horrorfilm weltweit bereits rund 200 Millionen Dollar eingespielt. Damit hat er an den Kinokassen sogar "Star Wars: The Mandolrian und Grogu" hinter sich gelassen. Ein Erfolg, der Hollywood gerade gehörig durcheinanderwirbelt. Die College-Romanze "Off Campus" ist derzeit der Überraschungshit im Streaming. Die Verfilmung der Bestsellerreihe von Elle Kennedy erreichte innerhalb von nur zwölf Tagen weltweit 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und zählt damit zu den erfolgreichsten Serienstarts in der Geschichte von Prime Video. Auch auf TikTok sorgt die Serie für einen regelrechten Hype: Tausende Fans teilen dort ihre Reaktionen auf die romantischen und leidenschaftlichen Szenen.

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