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ZIB Magazin Kino: Kevin James in Romantik-Komödie und Comeback des Bellaria Kinos

ORF1Staffel 1Folge 106vom 31.05.2026
ZIB Magazin Kino: Kevin James in Romantik-Komödie und Comeback des Bellaria Kinos

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Folge 106: ZIB Magazin Kino: Kevin James in Romantik-Komödie und Comeback des Bellaria Kinos

6 Min.Folge vom 31.05.2026

Was, wenn aus der Traumhochzeit nichts wird? Dann muss man die Flitterwochen eben allein genießen: Kevin James kuriert in der romantischen Komödie „Solo Mio“ in Rom sein gebrochenes Herz. Cineastinnen und Cineasten kommen auch im legendären Bellaria Kino auf seine Kosten. Das ältesten Kino Wiens hat wieder geöffnet.

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