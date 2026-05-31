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Folge 106: ZIB Magazin Kino: Kevin James in Romantik-Komödie und Comeback des Bellaria Kinos
6 Min.Folge vom 31.05.2026
Was, wenn aus der Traumhochzeit nichts wird? Dann muss man die Flitterwochen eben allein genießen: Kevin James kuriert in der romantischen Komödie „Solo Mio“ in Rom sein gebrochenes Herz. Cineastinnen und Cineasten kommen auch im legendären Bellaria Kino auf seine Kosten. Das ältesten Kino Wiens hat wieder geöffnet.
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