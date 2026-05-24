Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino: Neuer Actionthriller und das Ende einer TV-Ära

ORF1Staffel 1Folge 105vom 24.05.2026
ZIB Magazin Kino: Neuer Actionthriller und das Ende einer TV-Ära

ZIB Magazin Kino: Neuer Actionthriller und das Ende einer TV-ÄraJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin Kino

Folge 105: ZIB Magazin Kino: Neuer Actionthriller und das Ende einer TV-Ära

6 Min.Folge vom 24.05.2026

Regisseur Guy Ritchie sprach über seinen neuen Actionthriller "In the Grey" mit Jake Gyllenhaal und Henry Cavill, der die Welt von Macht, Geld und internationalen Finanzgeschäften beleuchtet. Außerdem endete in den USA eine TV-Ära: Stephen Colbert verabschiedete sich nach elf Jahren als Host der Late Show.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin Kino
ORF1
ZIB Magazin Kino

ZIB Magazin Kino

Alle 1 Staffeln und Folgen