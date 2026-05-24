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Folge 105: ZIB Magazin Kino: Neuer Actionthriller und das Ende einer TV-Ära
6 Min.Folge vom 24.05.2026
Regisseur Guy Ritchie sprach über seinen neuen Actionthriller "In the Grey" mit Jake Gyllenhaal und Henry Cavill, der die Welt von Macht, Geld und internationalen Finanzgeschäften beleuchtet. Außerdem endete in den USA eine TV-Ära: Stephen Colbert verabschiedete sich nach elf Jahren als Host der Late Show.
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