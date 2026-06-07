ZIB Magazin Kino: Spielberg blickt wieder zu den SternenJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin Kino
Folge 107: ZIB Magazin Kino: Spielberg blickt wieder zu den Sternen
6 Min.Folge vom 07.06.2026
Mit seinem neuen Film erzählt Steven Spielberg eine Geschichte über rätselhafte außerirdische Phänomene und die Suche nach Wahrheit. Der Regisseur knüpft dabei an Themen an, die ihn seit seinen frühen Science-Fiction-Klassikern beschäftigen. Mehr als 60 Jahre nach ihrem Tod fasziniert Marilyn Monroe noch immer Menschen auf der ganzen Welt. Eine neue Dokumentation beleuchtet ihr Leben zwischen Weltruhm, persönlichem Kampf und dem Streben nach Selbstbestimmung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin Kino
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1