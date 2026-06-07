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ZIB Magazin Kino: Spielberg blickt wieder zu den Sternen

ORF1Staffel 1Folge 107vom 07.06.2026
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Folge 107: ZIB Magazin Kino: Spielberg blickt wieder zu den Sternen

6 Min.Folge vom 07.06.2026

Mit seinem neuen Film erzählt Steven Spielberg eine Geschichte über rätselhafte außerirdische Phänomene und die Suche nach Wahrheit. Der Regisseur knüpft dabei an Themen an, die ihn seit seinen frühen Science-Fiction-Klassikern beschäftigen. Mehr als 60 Jahre nach ihrem Tod fasziniert Marilyn Monroe noch immer Menschen auf der ganzen Welt. Eine neue Dokumentation beleuchtet ihr Leben zwischen Weltruhm, persönlichem Kampf und dem Streben nach Selbstbestimmung.

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