Zurück zur Natur: Rund ums WasserJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 36: Zurück zur Natur: Rund ums Wasser
Wasser ist Lebensgrundlage, Nahrungsquelle und Freizeitelement. Thomas Roth erforscht in der Gartenbaufachschule Schönbrunn die Pflanzung von Stadtbäumen nach dem Schwammstadtprinzip. Ausreichend Regenwasser und gesunde Wurzeln trotz überbauter Fläche soll diese Pflanzform den Bäumen in der Stadt bringen. Im Tiroler Kaunertal sorgt Bergbauer Andreas Neuner dafür, dass durch einen historischen Hangkanal weiterhin fruchtbare Landwirtschaft ermöglicht. Apnoe-Taucher Christian Redls Weltrekorde beim Tauchen ohne Sauerstoffflasche liegen zwar einige Jahre zurück, aber er nützt seine Fähigkeiten, um zum Schutz der Meere beizutragen. Wasserkünstler Gerhard Zsambok hat in jungen Jahren Heilung durch Meerwasser erfahren und nicht nur deshalb beschäftigt er sich mit Installationen, die mit diesem Element spielen. Gerhard Satran ist Koch und Gastronom am Ossiacher See in Kärnten und weiß die Nähe zum Wasser und damit die Frische seiner Fische zu schätzen. Er bereitet mit Maggie Entenfellner eine Seeforelle zu. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick