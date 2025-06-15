Zurück zur Natur: GrundlseeJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 50: Zurück zur Natur: Grundlsee
Der Grundlsee und seine gleichnamige Gemeinde im steirischen Salzkammergut liegt fast genau in Österreichs Mitte. Der größte See der Steiermark wird hier „steirisches Meer“ genannt. In dessen Umgebung findet Heilkräuterpädagogin Natalie Pürcher die wertvollen Zutaten für ihre Wildkräutergerichte wie grüne Germknödel oder Lärchenwipferl-Creme. Um die zahlreichen Marterln rund um den See kümmern sich Hermann Rastl und Malerin Erni Syen-Brunner. Die Bildstöcke werden liebevoll restauriert. Und Maggie Entenfellner bekommt durch Georg Eder Einblick in die vielen kleinen Details der traditionellen Waidsack-Herstellung. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick