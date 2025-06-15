Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 50vom 15.06.2025
Der Grundlsee und seine gleichnamige Gemeinde im steirischen Salzkammergut liegt fast genau in Österreichs Mitte. Der größte See der Steiermark wird hier „steirisches Meer“ genannt. In dessen Umgebung findet Heilkräuterpädagogin Natalie Pürcher die wertvollen Zutaten für ihre Wildkräutergerichte wie grüne Germknödel oder Lärchenwipferl-Creme. Um die zahlreichen Marterln rund um den See kümmern sich Hermann Rastl und Malerin Erni Syen-Brunner. Die Bildstöcke werden liebevoll restauriert. Und Maggie Entenfellner bekommt durch Georg Eder Einblick in die vielen kleinen Details der traditionellen Waidsack-Herstellung. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

ORF2
