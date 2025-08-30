Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück zur Natur: Ybbstal

ORF2Staffel 1Folge 60vom 30.08.2025
26 Min.Folge vom 30.08.2025

Im Herbst geht es mit Maggie Entenfellner wieder "Zurück zur Natur", wenn neue Folgen ab Sonntag, 31. August, auf dem Programm stehen, die besondere Menschen und ihre Beziehung zur Natur in den Blick rücken. Zum Auftakt ist die Moderatorin unterwegs im Ybbstal rund um Waidhofen im Mostviertel. Biologin Bernadette Pree will hier eine Rettungsinsel für den Steinkrebs schaffen und zeigt den Naturpark Ybbstal. Kräuterpädagogin Christa Zebenholzer nutzt die Kraft der Brennessel und Küchenchef Stefan Bachler bringt die Aromen der Ybbstaler Natur auf den Teller.

ORF2
