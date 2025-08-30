Zurück zur Natur: YbbstalJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 60: Zurück zur Natur: Ybbstal
26 Min.Folge vom 30.08.2025
Im Herbst geht es mit Maggie Entenfellner wieder "Zurück zur Natur", wenn neue Folgen ab Sonntag, 31. August, auf dem Programm stehen, die besondere Menschen und ihre Beziehung zur Natur in den Blick rücken. Zum Auftakt ist die Moderatorin unterwegs im Ybbstal rund um Waidhofen im Mostviertel. Biologin Bernadette Pree will hier eine Rettungsinsel für den Steinkrebs schaffen und zeigt den Naturpark Ybbstal. Kräuterpädagogin Christa Zebenholzer nutzt die Kraft der Brennessel und Küchenchef Stefan Bachler bringt die Aromen der Ybbstaler Natur auf den Teller. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zurück zur Natur
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0