ORF2Staffel 1Folge 46vom 11.05.2025
26 Min.Folge vom 11.05.2025

Maggie Entenfellner zeigt wieder die schönsten Seiten des Land- und Stadtlebens: Diesmal porträtiert sie besondere Menschen und ihre Beziehung zur Natur in Ottakring. Der 16. Wiener Gemeindebezirk reicht vom belebten Gürtel bis hinauf zu den Wienerwaldhügeln. Tierpfleger Peter Steiger und seine Schützlinge profitieren von der grünen Seite des Wilhelminenbergs, in der universitären Forschungsstation sind viele kleine und große Wildtiere zu Hause. Konditormeisterin Martina Hofkirchners Leidenschaft sind Hochzeitstorten mit Marzipanfiguren. Sie werden liebevoll von ihr geformt. Und hier in Ottakring lebt und arbeitet auch Keramikkünstlerin Hedwig Rotter mit besonders filigranem Porzellan. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

