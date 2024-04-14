Zurück zur Natur: JennersdorfJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 14: Zurück zur Natur: Jennersdorf
25 Min.Folge vom 14.04.2024
Maggie Entenfellner fährt diesmal ins Südburgenland nach Jennersdorf. Dort trifft sie Kunsthandwerker Manfred Ploi. Aus Metall-Schrott, der ansonsten auf dem Müll landen würde, fertigt er Schmetterlinge, Libellen, Schnecken oder auch Käfer. All seine Figuren sind inspiriert von der Tier- und Pflanzenwelt des Südburgenlands. Auch Maggie darf in seiner Werkstatt mit anpacken. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
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