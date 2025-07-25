Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Salzburg

ORF2Staffel 1Folge 55vom 25.07.2025
Zurück zur Natur: Salzburg

Zurück zur Natur: SalzburgJetzt kostenlos streamen

Zurück zur Natur

Folge 55: Zurück zur Natur: Salzburg

45 Min.Folge vom 25.07.2025

Ursprünglich und wild, aber auch grün und glänzend präsentiert sich Salzburg bei diesem Streifzug. Am Fuße des Großvenedigers ist man seit Generationen auf der Suche nach leuchtendgrünen Smaragden. In der Stadt Salzburg kümmert man sich um ein Kulturgut: Trachtenschneiderin Marlene Stocker fertigt Steppmieder. In Stuhlfelden in seiner Rauchkuchl bereitet Tobias Bacher kulinarische Köstlichkeiten zu - so wie bereits Generationen vor ihm: am offenen Feuer. Und im wilden Kräutergarten von Rosi Rainer zaubert Maggie Entenfellner aus der Nachtkerze eine Hautcreme. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück zur Natur
ORF2
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur

Alle 1 Staffeln und Folgen