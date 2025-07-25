Zurück zur Natur: SalzburgJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 55: Zurück zur Natur: Salzburg
45 Min.Folge vom 25.07.2025
Ursprünglich und wild, aber auch grün und glänzend präsentiert sich Salzburg bei diesem Streifzug. Am Fuße des Großvenedigers ist man seit Generationen auf der Suche nach leuchtendgrünen Smaragden. In der Stadt Salzburg kümmert man sich um ein Kulturgut: Trachtenschneiderin Marlene Stocker fertigt Steppmieder. In Stuhlfelden in seiner Rauchkuchl bereitet Tobias Bacher kulinarische Köstlichkeiten zu - so wie bereits Generationen vor ihm: am offenen Feuer. Und im wilden Kräutergarten von Rosi Rainer zaubert Maggie Entenfellner aus der Nachtkerze eine Hautcreme. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

