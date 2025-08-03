Zurück zur Natur: Natur und NahrungJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 57: Zurück zur Natur: Natur und Nahrung
46 Min.Folge vom 03.08.2025
Die heimische Natur schenkt uns Nahrung im Überfluss - in den Bergen wie in den Tälern. Alles wächst und gedeiht. Die Biobauern Scott und Ulli Klein in der Steiermark kultivieren mit Fachwissen und Leidenschaft alte Tomatensorten. Im Kleinwalsertal sorgt Haubenkoch Jeremias Riezler dafür, dass auch die alten Kühe schmackhaft auf den Teller kommen. Im Innviertel kultiviert Wolfgang Mayr knapp 60 verschiedene Knoblauchsorten. Anbau wie Lagerung erfordern Erfahrung. Und Bergbauer Hannes Royer hat am Fuße des Dachsteins vor einiger Zeit den Verein „Land schafft Leben“ ins Leben gerufen. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
