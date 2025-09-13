Zurück zur Natur: Mürzer OberlandJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 62: Zurück zur Natur: Mürzer Oberland
25 Min.Folge vom 13.09.2025
Das Mürzer Oberland mit seinem über 200 Quadratkilometer großen Naturpark ist ein besonders grüner Fleck in der Steiermark – geprägt von imposanten Bergen und weiten Wäldern. Waldpädagogin Barbara Holzer zeigt Maggie Entenfellner die traditionelle Herstellung von Johanniskrautöl. Gerhard Schöggl widmet sich seit seiner Kindheit der kunstvollen Hirschhornschnitzerei. Und Traude Holzer, die singende Greißlerin von Neuberg an der Mürz, serviert diesmal eingelegte Eierschwammerl. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
