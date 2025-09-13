Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Mürzer Oberland

ORF2Staffel 1Folge 62vom 13.09.2025
Zurück zur Natur: Mürzer Oberland

Zurück zur Natur: Mürzer OberlandJetzt kostenlos streamen

Zurück zur Natur

Folge 62: Zurück zur Natur: Mürzer Oberland

25 Min.Folge vom 13.09.2025

Das Mürzer Oberland mit seinem über 200 Quadratkilometer großen Naturpark ist ein besonders grüner Fleck in der Steiermark – geprägt von imposanten Bergen und weiten Wäldern. Waldpädagogin Barbara Holzer zeigt Maggie Entenfellner die traditionelle Herstellung von Johanniskrautöl. Gerhard Schöggl widmet sich seit seiner Kindheit der kunstvollen Hirschhornschnitzerei. Und Traude Holzer, die singende Greißlerin von Neuberg an der Mürz, serviert diesmal eingelegte Eierschwammerl. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

