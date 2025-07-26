Zurück zur Natur: Kunst & NaturJetzt kostenlos streamen
Zurück zur Natur
Folge 56: Zurück zur Natur: Kunst & Natur
Österreichs Landschaften sind Gemälden gleich und Inspiration für viele Menschen, die genau das verbinden – Kunst und Natur. Wie die Salzburger Bio-Bäuerin und Künstlerin Theresia Innerhofer, sie verewigt ihre Kühe auf Bildern. In der malerischen Landschaft von Leibnitz ist die Künstlerin Angelika Fink zuhause. Sie ist für ihre Rezeptbilder bekannt. Heute entsteht hier gemeinsam mit Maggie Entenfellner das Werk „Fasan auf Trauben“. Nicht unweit vom Goldenen Dach in Innsbruck ist Thomas Medicus tätig. Sein Leben ist dem Glas gewidmet. Er restauriert historische Glaskunstwerke und bemalt sie auch. Gmünd im Kärntner Maltatal steht nicht nur für historische Gassen, sondern auch für die vielen Künstler, die hier leben. Einer davon ist Fritz Russ. Ein Streifzug durch die kunstvolle Natur und natürliche Kunst in Österreich. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion
