Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur: Kunst & Natur

ORF2Staffel 1Folge 56vom 26.07.2025
Zurück zur Natur: Kunst & Natur

Zurück zur Natur: Kunst & NaturJetzt kostenlos streamen

Zurück zur Natur

Folge 56: Zurück zur Natur: Kunst & Natur

46 Min.Folge vom 26.07.2025

Österreichs Landschaften sind Gemälden gleich und Inspiration für viele Menschen, die genau das verbinden – Kunst und Natur. Wie die Salzburger Bio-Bäuerin und Künstlerin Theresia Innerhofer, sie verewigt ihre Kühe auf Bildern. In der malerischen Landschaft von Leibnitz ist die Künstlerin Angelika Fink zuhause. Sie ist für ihre Rezeptbilder bekannt. Heute entsteht hier gemeinsam mit Maggie Entenfellner das Werk „Fasan auf Trauben“. Nicht unweit vom Goldenen Dach in Innsbruck ist Thomas Medicus tätig. Sein Leben ist dem Glas gewidmet. Er restauriert historische Glaskunstwerke und bemalt sie auch. Gmünd im Kärntner Maltatal steht nicht nur für historische Gassen, sondern auch für die vielen Künstler, die hier leben. Einer davon ist Fritz Russ. Ein Streifzug durch die kunstvolle Natur und natürliche Kunst in Österreich. Bildquelle: ORF/Ab Hof TV Produktion

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zurück zur Natur
ORF2
Zurück zur Natur

Zurück zur Natur

Alle 1 Staffeln und Folgen