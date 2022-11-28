Arbeitswelt Neu – von den Visionen zukünftiger BerufslebenJetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 332: Arbeitswelt Neu – von den Visionen zukünftiger Berufsleben
Die Arbeitswelt scheint facetten- und chancenreicher als je zuvor und die Zeiten wo die Wahl des Berufes einerseits auf die ehrbaren Berufe der Eltern oder die „typischen zwei bis drei“ fallen musste, scheinen vorüber. Dies sind wunderbare Voraussetzungen und Möglichkeiten für die nächste Generation an Fachkräften. Umso wichtiger ist es, zukünftige Arbeitnehmer, vor allem Jugendliche bereits früh auf die Berufswelt vorzubereiten und ihnen näher zu bringen, was sie denn eigentlich erwarten wird. Hier sind viele Faktoren ausschlaggebend und von mehreren Seiten zu beleuchten. Einerseits sind Eltern und Schulorgane in gewisser Weise in der Verantwortung Fähigkeiten früh zu erkennen und zu fördern, aber auch Unternehmen scheinen rechtzeitig ihre Akquise Fühler ausstrecken zu sollen. Einerseits um der nächsten Generation von Fachkräften das Arbeitsleben im jeweiligen Unternehmen bereits frühzeitig schmackhaft und vertraut zu machen, als auch eventuell - sprichwörtlich – vorzeitig die für das Unternehmen optimal passende Spreu vom Weizen zu trennen.
