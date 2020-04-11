4Gamechangers TV der Talk vom 11.04.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 102: 4Gamechangers TV der Talk vom 11.04.2020
15 Min.Folge vom 11.04.2020
„4GAMECHANGERS TV- Der Talk“ diese Woche mit Sophie Martinetz, Gründerin von Future Law. Sie spricht über die Herausforderung und Chancen von Anwältinnen und Anwälten während der Corona-Krise, über Roboter-Richter und darüber ob die juristische Ausbildung noch up to date ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
4GAMECHANGERS
Alle 11 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4