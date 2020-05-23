4Gamechangers TV der Talk vom 23.05.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 144: 4Gamechangers TV der Talk vom 23.05.2020
15 Min.Folge vom 23.05.2020
In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit Alexander Struckl, General Manager von KIA Austria, über die Autobranche im Umbruch, vollautonomes Fahren, die Angst vor Hackern und Innovationen aus Korea.
4GAMECHANGERS
