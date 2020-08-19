4Gamechangers TV vom 19.08.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 232: 4Gamechangers TV vom 19.08.2020
5 Min.Folge vom 19.08.2020
In „4GAMECHANGERS TV“ spricht Isabella Richtar mit Sebastian Körber, dem gefragtesten Speaker und Coach überhaupt, darüber was bei Change-Prozessen in Unternehmen vergessen wird, warum schnelle Veränderung weh tun muss und darüber wie man mit Klarheit startet, den Widerstand löst und den Wandel beschleunigt.
