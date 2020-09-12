4Gamechangers TV der Talk vom 12.09.2020Jetzt kostenlos streamen
4GAMECHANGERS
Folge 256: 4Gamechangers TV der Talk vom 12.09.2020
15 Min.Folge vom 12.09.2020
In „4GAMECHANGERS TV – Der Talk“ spricht Isabella Richtar mit dem Soziologen und Risikoforscher Ortwin Renn über die ungeahnte Kraft von Angst und Hysterie rund um Corona und über das diesjährige Überthema des Europäischen Forum Alpbach „Fundamentals“ und welche dieser Grundsätze im digitalen Zeitalter am stärksten ins Wanken geraten sind.
