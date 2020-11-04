Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
4GAMECHANGERS

4Gamechangers TV vom 04.11.2020

PULS 4Staffel 6Folge 309vom 04.11.2020
4Gamechangers TV vom 04.11.2020

4Gamechangers TV vom 04.11.2020Jetzt kostenlos streamen

4GAMECHANGERS

Folge 309: 4Gamechangers TV vom 04.11.2020

5 Min.Folge vom 04.11.2020

4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet diese Woche das Modell Homeoffice. Immer mehr Unternehmen sehen das Arbeiten von zuhause für ihre Mitarbeiter auch nach der Pandemie. Davor warnen aber viele Experten! Außerdem: Will it run Doom? Mit dieser Frage stellen Gamerinnen und Gamer die Rechen-Performance von Alltagsgegenständen auf die Probe. UND: Rechtzeitig zum 75ten Anniversary der XXXLutz Gruppe zeigt sich, dass man auch auf nichtdigitalem Wege von Homeoffice profitieren kann.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

4GAMECHANGERS
PULS 4
4GAMECHANGERS

4GAMECHANGERS

Alle 11 Staffeln und Folgen