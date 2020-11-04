4Gamechangers TV vom 04.11.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 309: 4Gamechangers TV vom 04.11.2020
5 Min.Folge vom 04.11.2020
4GAMECHANGERS.TV- das Zukunftsmagazin beleuchtet diese Woche das Modell Homeoffice. Immer mehr Unternehmen sehen das Arbeiten von zuhause für ihre Mitarbeiter auch nach der Pandemie. Davor warnen aber viele Experten! Außerdem: Will it run Doom? Mit dieser Frage stellen Gamerinnen und Gamer die Rechen-Performance von Alltagsgegenständen auf die Probe. UND: Rechtzeitig zum 75ten Anniversary der XXXLutz Gruppe zeigt sich, dass man auch auf nichtdigitalem Wege von Homeoffice profitieren kann.
