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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Kärnten

ORF2Staffel 1Folge 14vom 15.08.2026
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Kärnten

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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 14: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Kärnten

6 Min.Folge vom 15.08.2026

Kärnten begeistert mit landschaftlicher Vielfalt: Der Weißensee und der Stapitzer See sind ebenso Naturjuwele wie der Dobratsch, Villachs Hausberg, oder die Raggaschlucht im Mölltal. Auch die Tropfsteinmühle lädt zum Entdecken ein. Historische Sehenswürdigkeiten wie die Burg Landskron und die Burgenstadt Friesach ergänzen das vielfältige Angebot. Bildquelle: ORF

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