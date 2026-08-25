Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich

ORF2Staffel 1Folge 17vom 25.08.2026
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist OberösterreichJetzt kostenlos streamen

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 17: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich

6 Min.Folge vom 25.08.2026

Versteckte Schluchten, geheimnisvolle Moore und glasklare Seen: "9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich" führt zu den eindrucksvollsten Orten des Landes. Von der wilden Vogelsangklamm über das mystische Löckermoos bis hin zum majestätischen Gosausee entfaltet sich eine Landschaft voller Kontraste. Atemberaubende Ausblicke am Europakreuz und stille Plätze am Gimbach machen die Reise zu einem faszinierenden Erlebnis zwischen Abenteuer, Natur und unberührter Schönheit. Bildquelle: ORF/Cityfoto/Wolfgang Simlinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
ORF2
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen