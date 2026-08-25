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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
Folge 17: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich
6 Min.Folge vom 25.08.2026
Versteckte Schluchten, geheimnisvolle Moore und glasklare Seen: "9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Oberösterreich" führt zu den eindrucksvollsten Orten des Landes. Von der wilden Vogelsangklamm über das mystische Löckermoos bis hin zum majestätischen Gosausee entfaltet sich eine Landschaft voller Kontraste. Atemberaubende Ausblicke am Europakreuz und stille Plätze am Gimbach machen die Reise zu einem faszinierenden Erlebnis zwischen Abenteuer, Natur und unberührter Schönheit. Bildquelle: ORF/Cityfoto/Wolfgang Simlinger
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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich
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