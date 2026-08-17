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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist die Steiermark

ORF2Staffel 1Folge 15vom 17.08.2026
9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist die Steiermark

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9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich

Folge 15: 9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist die Steiermark

6 Min.Folge vom 17.08.2026

Die Steiermark begeistert mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Natur- und Kulturschätzen. Der Grüne See und das Friedenskircherl am Stoderzinken zählen zu den bekanntesten Ausflugszielen des Landes. Doch auch Schloss Eggenberg, die Treppe ins Nichts am Dachstein, die Grasslhöhle, der Spiegelsee und der Günster Wasserfall laden dazu ein, die schönsten Seiten der Steiermark neu zu entdecken. Bildquelle: ORF

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