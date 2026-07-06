Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.07.2026: Thema u. a.: Unter Campern
61 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Auf Thüringens größtem Campingplatz in Hohenfelden kommen die Platzwarte Sascha und Tim kaum zur Ruhe: Stromausfall bei Campern, eine defekte WC-Tür und auffällige Gruppen auf der Jugendzeltwiese. Trotz voller Belegung behalten die beiden einen kühlen Kopf und sorgen mit Pragmatismus und Humor für Ordnung. Ihr Arbeitstag hält noch einige Überraschungen bereit.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins