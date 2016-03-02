Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heute u. a.: Krankenschwester mit ausgekugeltem Ellenbogen

Kabel EinsStaffel 1Folge 23vom 02.03.2016
Folge 23: Heute u. a.: Krankenschwester mit ausgekugeltem Ellenbogen

27 Min.Folge vom 02.03.2016Ab 12

Ein Rettungsteam bringt eine Frau, die sich bei einem Sturz den Arm verletzt hat, ins Marienkrankenhaus Hamburg. Doch die Patientin ist keine Unbekannte: Sie arbeitet selbst als Krankenschwester im Marienkrankenhaus. Und: Auf dem OP-Plan der Unfallchirurgen im Klinikum Südstadt in Rostock steht ein 60-jähriger Patient, der vor acht Wochen einen schweren Verkehrsunfall hatte und sich dabei einen Sehnenabriss in der Schulter zuzog.

Weitere Folgen in Staffel 1

