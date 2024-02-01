Am Schauplatz: Nur Bares ist WahresJetzt kostenlos streamen
Eine Reportage über den emotionalen Kulturkampf um das Bargeld. In Österreich ist Bargeld noch immer das beliebteste Zahlungsmittel. Während in skandinavischen Ländern vor allem mit Karte bezahlt wird, wäre der Verzicht auf Münzen und Geldscheine hierzulande unvorstellbar. Die Angst vor der angeblich geplanten Abschaffung von Bargeld ist groß. Wenn dann in Landgemeinden die örtliche Bankfiliale zusperrt, glauben viele, dass das Ende von Münzen und Euroscheinen bald bevorsteht. Auch Bankomaten verschwinden zunehmend. Viele Jugendliche stört die abnehmende Bargeldversorgung nicht. Sie haben oft gar kein Bargeld mehr in der Tasche. Sogar das digitale Bezahlen mit einem in der Hand implantierten Chip wird jetzt vielleicht ein Trend. "Am Schauplatz"-Reporterin Kim Kadlec hat sich angeschaut, warum die Österreicherinnen und Österreicher nicht auf ihr Bargeld verzichten wollen.