Am Schauplatz: Fachkräfte gesuchtJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 28.03.2024: Am Schauplatz: Fachkräfte gesucht
50 Min.Folge vom 28.03.2024
Dachdecker:innen, Elektriker:innen und Busfahrer:innen – drei völlig unterschiedliche Berufe, die eines gemeinsam haben: Sie gehören zu den grünen Berufen, die durch die Energiewende und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs immer wichtiger werden. Zehntausende dieser Fachkräfte werden in den kommenden Jahren gesucht, doch schon jetzt fehlt Personal. Nicole Kampl war in ganz Österreich unterwegs und beleuchtet Ursachen und Auswirkungen des Fachkräftemangels auf den Dächern und Straßen Österreichs. Wer sind die, die heute unsere-PV Anlagen installieren oder uns mit dem Bus mitnehmen und woher werden sie in Zukunft kommen? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0