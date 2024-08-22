Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Schauplatz: Ein Sommer in der Stadt

ORF2Folge vom 22.08.2024
48 Min.Folge vom 22.08.2024

Wer sich den Sommerurlaub nicht leisten kann, freut sich bei brutalster Hitze in Wien über sein kleines Stück grün. Ed Moschitz ist diesmal zu Besuch bei Herrn Richard, in dessen Schrebergarten sich bereits 200 Gartenzwerge türmen, bei Herrn Peter, der nach gut 15 Jahren im Gefängnis diesen Sommer am Balkon verbringen darf, oder bei Herrn Christian, der nicht nur wegen seiner Flugangst an der Alten Donau verweilen muss. Bildquelle: ORF

