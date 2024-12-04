Am Schauplatz: Kampf ums BootshausJetzt kostenlos streamen
Immobilien an den Salzkammergutseen sind rar und heiß begehrt. In der Regel werden dafür mehrere Millionen Euro gezahlt. Um ein großes Bootshaus in Altmünster und eine Seeliegenschaft samt Seegrund und Bootshaus in Gmunden wird seit Jahren erbittert vor Gericht gestritten. Der Vorwurf: Zwei alte Damen hätten die Immobilien weit unter dem wahren Wert an einflussreiche immobilienkundige Menschen veräußert. Sendung: Am Schauplatz Gestaltung: Nora Zoglauer Bildquelle: ORF
