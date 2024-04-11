Am Schauplatz: Die Macht der InvestorenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 11.04.2024: Am Schauplatz: Die Macht der Investoren
50 Min.Folge vom 11.04.2024
Das Geschäft mit Immobilien im Luxusbereich boomt allen Krisen zum Trotz. Investoren sind österreichweit auf der Suche nach den schönsten Plätzen. Direkt am See, an der Skipiste oder mitten in den Weinbergen. Unter maximaler Dehnung der Gesetzeslage werden sensible Landschaften verbaut. Bildquelle: ORF
