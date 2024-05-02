Am Schauplatz: Der gefährlichste Ort WiensJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 02.05.2024: Am Schauplatz: Der gefährlichste Ort Wiens
Reumannplatz und Keplerplatz in Wien-Favoriten sind sogenannte Drogen-Hotspots. Der Reumannplatz kommt zudem seit einigen Monaten wegen Messerstechereien nicht mehr aus den Schlagzeilen. Dort würden sich rivalisierende Banden aufhalten, heißt es. Seit Ostern gilt ein Waffenverbotsgesetz. Kann man an diesen Orten noch ohne Angst leben und arbeiten? Wie sieht der Alltag dort aus? Ist es wirklich so schlimm, wie in YouTube- und Tiktok-Videos erzählt wird? Am Schauplatz war mehrmals dort und hat mit den Menschen, die seit Jahrzehnten am Keplerplatz und Reumannplatz leben und arbeiten, gesprochen. Aber auch mit jenen, die dort in Gruppen abhängen und lautstark miteinander streiten, Alkohol und Drogen zu sich nehmen, auf den Parkbänken schlafen oder dealen. Reporterin Tiba Marchetti und das Kamerateam sind auf dem Keplerplatz verbal heftig attackiert worden – Angst hat sich nicht eingestellt. Angst, Ärger oder Sorgen machen sich aber unter den Anrainern breit. Am Schauplatz hat Leben und Alltag an den „gefährlichsten Orten Wiens“ eingefangen.