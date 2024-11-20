Am Schauplatz: Die Araber kommenJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 20.11.2024: Am Schauplatz: Die Araber kommen
48 Min.Folge vom 20.11.2024
Die Stadt Zell am See in Salzburg ist für viele arabischen Gäste der Inbegriff landschaftlicher Schönheit. Genau so werde im Koran das Paradies beschrieben: Blaues Wasser, satte grüne Wiesen und weiße Bergspitzen. Dazu kühle Sommer und regelmäßige Regenfälle - der ideale Ort, um fern von Wüstenhitze einen Urlaub zu verbringen. Vor rund 20 Jahren wurde die Region von Touristen aus den Golfstaaten entdeckt, bis heute reisen zehntausende pro Jahr ins ferne Österreich. In Zell am See und Kaprun ist man mittlerweile bestens auf Gäste aus den Wüstenstaaten eingestellt: Arabische Lokale, Chalets für arabische Großfamilien und Supermärkte mit saudi-arabischem Sortiment prägen das Stadtbild. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0