Am Schauplatz: Ein Schnäppchen am SeeJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 11.07.2024: Am Schauplatz: Ein Schnäppchen am See
47 Min.Folge vom 11.07.2024
Eine „Am Schauplatz“-Reportage über dubiose Immobiliengeschäfte an den Salzkammergutseen, die jetzt auch vor Gericht verhandelt werden. Grundstücke am Traunsee sind rar und heiß begehrt. In der Regel werden dafür mehrere Millionen Euro gezahlt. Nicht so im Fall von Gertrude Neuwirth. Bis ins hohe Alter bewirtschaftete sie ihre Pension in Toplage, direkt am See. Mit 83 Jahren entschied sich Frau Neuwirth dazu, ihr Lebenswerk zu verkaufen. Die Hausbank fädelte den Kontakt zu einer lokalen Immobilienfirma ein. Auf gerade einmal 750.000 Euro wurde dann das große Grundstück samt Bootshaus und Seegrund geschätzt. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0