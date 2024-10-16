Am Schauplatz: Irgendwann bleiben wir dann dortJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 16.10.2024: Am Schauplatz: Irgendwann bleiben wir dann dort
Ein Reportage über das Auswandern ins Pensionisten-Paradies Kroatien. Pensionisten, die ihren Lebensabend daheim vor dem Fernseher verbringen – das war einmal. Sonne, Strand und Meer sind jetzt im Alter angesagt. Für die romantische Idee vom Häuschen mit Meerblick an der kroatischen Adriaküste lassen viele ihr Leben in Österreich hinter sich. Steigende Lebenshaltungskosten, traditionell kalte Winter und immer größere gesellschaftliche Konflikte würden den Abschied nicht schwer machen, sagen ausgewanderte Seniorinnen. Doch der Traum an der Adria entpuppt sich mancherorts als Alptraum. So auch bei einem pensionierten Ehepaar aus der Steiermark, das seinen Lebensabend entspannt an der kroatischen Küste verbringen wollte. Es kam anders. Schwarzbauten vor der Haustür, ein abgefackelter PKW und körperliche Attacken sind Teil eines Krimis, den das Paar in seiner neuen Wahlheimat erleben musste. Am Schauplatz-Reporterin Kim Kadlec hat pensionierte Österreicher und Österreicherinnen mit der Kamera quer durch Kroatien begleitet und zeigt, auf welche Probleme die Ausgewanderten stoßen.