Am Schauplatz: Armut ist weiblichJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 06.06.2024: Am Schauplatz: Armut ist weiblich
48 Min.Folge vom 06.06.2024
Mehr als eine halbe Million Frauen in Österreich gelten als armutsgefährdet. Das heißt, sie haben ein Pro-Kopf-Einkommen von unter 1.600 Euro monatlich. Besonders betroffen sind Alleinerzieherinnen, Mütter mit vielen Kindern, Mindestpensionistinnen und Frauen, die krank sind oder kranke Angehörige pflegen. Frauen sind stärker von Armut betroffen, weil sie generell weniger Geld für ihre Arbeit bekommen, oftmals wegen der Kinder nur in Teilzeit arbeiten können und dementsprechend über niedrige Pensionen verfügen. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0