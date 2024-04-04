Am Schauplatz: Die Sendung mit der WurstJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 04.04.2024: Am Schauplatz: Die Sendung mit der Wurst
50 Min.Folge vom 04.04.2024
Fleischhauer sind in den letzten Jahrzehnten zu einer raren Spezies geworden. Auch in großen Städten gibt es nur mehr eine Handvoll Betriebe, die diesem Handwerk nachgehen. Sie stehen aber nur an der Spitze einer Entwicklung im österreichischen Fleischgeschäft. Die Kleinen werden weniger und die Großen immer größer. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0