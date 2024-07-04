Am Schauplatz: GoldgräberstimmungJetzt kostenlos streamen
Brüssel hat sich zum Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2030 zehn Prozent so genannter "kritischer Rohmaterialien" innerhalb der EU abzubauen. Zu ihnen gehören zum Beispiel Lithium, Kobalt oder Kupfer, also Mineralien die die Grundlage für die Energiewende bilden. Und das bedeutet, dass es in der EU zu einer Renaissance des Bergbaus kommen muss. Doch was heißt das für ein Land wie Österreich, in dem eine Vielzahl an verschiedenen Mineralien lagert? "Goldgräberstimmung" ist eine Reportage über die Hoffnung auf Klimaschutz und die Angst vor Umweltzerstörung. Bildquelle: ORF
